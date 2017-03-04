SBL季後賽開打 璞園台啤獲勝

超級籃球聯賽（SBL）季後賽今天在彰化開打，璞園以109比93力克富邦，系列賽扳成1比1，而台啤以89比80險勝金酒，系列賽取得2比0優勢。

季後賽首輪為5戰3勝制，由例行賽第3名的台灣啤酒出戰第6名的金門酒廠、第4名的富邦勇士出戰第5名的桃園璞園建築，例行賽第3、4名的台啤和富邦先享有1勝優勢。1060304

(中央社)