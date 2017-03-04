安麗盃20年第一次 台將沒人進8強

「大眼妹」周婕妤靠著一記漂亮的「打2借9」，擊敗波蘭女將茲倫斯卡，晉級16強。（李弘斌攝）

安麗盃撞球賽今年歡慶舉辦20周年，卻也第一次出現難堪的結果，「大眼妹」周婕妤與魏子倩、陳禾耘、吳曉雯在16強全軍覆沒，首次出現沒有任何台將晉級8強、在賽事最後一天沒有地主球員的窘境。

(中時電子報)