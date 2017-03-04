大馬驅逐北韓大使姜哲 要求48時內離境

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男遇刺身亡案，馬來西亞外交部今天宣布將北韓駐大馬大使姜哲驅逐出境，要求他在48小時內離境。

大馬媒體「星洲網」報導說，外交部原本今晚6時要求姜哲（Kang Chol，譯音）到外交部會面，但他缺席未現身。

報導指出，外交部已發出外交通告到北韓駐大馬大使館，通知姜哲這項決定。1060304

(中央社)