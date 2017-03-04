清泉崗涉毒 427聯隊長5日親上火線說明

空軍清泉崗基地發現疑似毒品事件至今13天，空軍427聯隊明天將由聯隊長王德揚親自舉行記者會，說明聯隊在此事件中的立場和行政處理方式。

至於明天是否會公佈行政懲處名單，軍方官員表示，因為還在刑事調查中，應該會等調查告一段落才能確定懲處名單。

2月20日空軍清泉崗基地發現疑似毒品安非他命和K他命至今，已查獲疑似毒品53包，全體官兵進行尿液檢驗，複檢呈現陽性的共有8人，且有人呈現嗎啡陽性反應，目前全案已由台中地檢署調查中。空軍司令部並由副司令胡開宏進駐清泉崗基地執行缺失複查。

事發至今13天，國防部長馮世寬和空軍司令沈一鳴上將都親自到過清泉崗了解狀況，明天將由427聯隊長王德揚舉行記者會，說明聯隊在此事件中的行政處理狀況。1060304

(中央社)