母豬懷孕遷廠會流產　台糖養豬場盼延長緩衝期

3日環保局、水利處及農業處等單位到場聯合稽查，台糖趁機以1500多頭母豬懷孕、遷移易流產為由，爭取5個月的緩衝期。(謝佳潾攝)

屏東六塊厝台糖養豬場因臭味四溢等問題，月初已遭縣府下令停止水權，並要求在月底前搬遷完成，但場方直到3日仍為母豬配種。(謝佳潾攝)

屏東六塊厝台糖養豬場因臭味四溢等問題，月初已遭縣府下令停止水權，並要求在月底前搬遷完成，但場方直到昨天仍為母豬配種；今天環保局、水利處及農業處等單位到場聯合稽查，台糖趁機以1500多頭母豬懷孕、遷移易流產為由，爭取5個月的緩衝期。

台糖表示，場內至今還有1萬5000多頭豬，當中有1500頭母豬懷孕，300多頭有仔豬要照顧，如果強行在1個月內進行清場，這些懷孕的母豬勢必流產，而仔豬也會因適應不良而死亡，這個損失可能會導致市場豬隻供應不足，盼縣府能延長搬遷緩衝期。

蔡姓技師指出，母豬從懷孕到生產約需4個月，隨後還有1個月的帶奶期，因此希望緩衝期能延長5個月，待母豬及仔豬狀況穩定後，再進行搬移作業。

但環保局稽查科長伍展沛表示，去年底已經發文通知將停止水權，換言之，台糖早已得知清場一事，應該要做足搬移準備而非增加豬隻問題，盼台糖能配合縣府計畫，在月底完成搬遷一事。

今天一早，環保局、水利處及農業處到養豬場聯合稽查，發現水權停止後對台糖暫時沒有太大影響，因為場內有一個700噸的蓄水池，加上可以買水供應，目前仍在運作中，但也因用水有限，台糖似乎將減少清豬舍的次數，若屆時臭味因而增加，也會再開罰，罰款最高100萬。

(中時)