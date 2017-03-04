為金正男案交惡 大馬驅逐北韓大使

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馬來西亞今天驅逐北韓大使，宣告他是「不受歡迎人物」，要求他在48小時內離境。

將近3週之前，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬國吉隆坡機場遭到毒殺，美國和南韓官員指出，這是北韓特工的傑作。

北韓大使姜哲（Kang Chol，音譯）上月說，北韓「無法信任」馬國當局的調查工作；並指控馬國「與外部勢力串通」，而這是暗指南韓。

馬國外長阿尼法（Anifah Aman）今天發表聲明說，馬國曾要求金哲為他的發言道歉，但金哲不為所動，「我們宣告他是不受歡迎人物」。

聲明中說：「馬來西亞對任何侮辱和損害我們聲譽的企圖都會作出強烈反應。」1060304

(中央社)