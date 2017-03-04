中共船艦穿越台灣海峽 晚間脫離ADIZ

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中共解放軍2日在日本宮古島東南方海域實施海空操演，國防部今天表示，中共南海艦隊驅逐艦、補給艦共3艘穿越台灣海峽，晚間10時脫離台灣西南方防空識別區，繼續向西南航行。

國防部指出，該編隊通過台灣海峽，國軍能全程監偵與妥適應處，過程無特殊狀況，特此籲請國人安心。

共軍2日上午出動各型戰機、空警機、偵測機、轟6G等多架次，飛經浙東海域到日本宮古島東南方海域，與共軍驅逐艦、護衛艦、油彈補給艦各1艘實施海空操演。

國防部中午表示，中共南海艦隊所屬驅逐艦、補給艦共3艘，2日在宮古島東南海域實施海空操演後，結束年度計畫性遠海長航訓練，走宮古水道後今天上午通過台灣海峽中線以西，靠大陸沿海繼續向西南航行。

國防部晚間表示，3艘晚間10時脫離台灣西南方防空識別區，繼續向西南航行南返歸建，距離此編隊10日出港執行遠海長訓迄今已20餘日，判斷將返回海南島的三亞母港。1060304

(中央社)