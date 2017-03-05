天后私下追求者多 陳德容注定成「王」的女人

陳德容當年是戲劇一姐。（圖／中時資料照片；取自陳德容微博）

台語天后江蕙25年前舊情日前被挖出，傳她當年因在余天家打牌，結識徐聰明而生情，引來徐聰明當時妻子L小姐揪警察上門，引發熱議，而江蕙當年雖和張菲、洪榮宏等人傳緋聞，有錢、有才、又有顏的她雖追求者眾多，至今仍選擇不嫁，算是不婚天后的代表之一。

陳德容、陸元琪當年拍《國中女生》。（圖／中時資料照片）

林瑞陽、陳德容、蕭薔版《一簾幽夢》至今仍是經典。（圖／中時資料照片）

而相對於江蕙，當年在戲劇圈因瓊瑤戲劇成名的另一位天后陳德容，15歲時與陸元琪等人演出電影《國中女生》出道，以靈巧大眼與清新氣質走紅，之後被瓊瑤相中邀拍《梅花三弄》系列，星路一路順遂，感情運也旺炸，最有名的緋聞男友便是聯合報系第三任董事長王文杉。

陳德容、王文杉曾交往3年。（圖／中時資料照片）

據悉，陳德容當年曾和王文杉交往3年，2000年時和平分手，陳德容昔談情變主因，透露男方想走入家庭，但她無意這麼早定下來，兩人還沒時間坐下來詳談，就被外界爆料分手，而王文杉2011年傳出未婚喜獲麟兒，陳德容一度還被誤傳是孩子的媽，雙方也對此否認。

陳德容、馬景濤曾撇假戲真做可能。（圖／中時資料照片）

陳德容2003年一度傳介入江宏恩與女友感情，但已被雙方澄清，江宏恩為此鄭重對陳德容道歉，陳德容也強調自己原則就是不跟圈內男星交往，直言：「我對宏恩真的一點感覺都沒有。」 ，至於螢幕男友馬景濤，陳德容則說兩人像家人、兄弟，就是不像情侶，撇假戲真做可能，馬景濤也說：「因為每次拍戲不是我有女朋友，或她有男朋友，時間不適合啦！」

陳德容今年2月18日曬照慶祝和老公結婚6周年。（圖／取自陳德容微博）

雖無緣成為王家媳婦，陳德容之後與姓「王」的男子仍相當有緣，2011年她被小開王贊策以5克拉鑽戒套牢，陳德容說初識時老公並不知道她是演員，對陳德容的工作、興趣都很尊重，沒要求她不能拋頭露面，4年前拍《下輩子還要嫁給你》時，王贊策還特地帶鮮花蛋糕到片場替陳德容慶生，兩人今年2月18日也慶祝結婚6周年，至於是否拚生子，陳德容則說順其自然，「不會去規劃什麼，否則自己不會開心。」

(專題報導)