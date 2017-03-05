教育部清查「承諾書」 藍委痛批民進黨：祭撻伐追殺令

承諾書事件持續延燒，傳出全國有近半的大專院校皆有簽署類似承諾書，教育部決議將進行清查。圖為教育部部長潘文忠。(中時資料照，顏謙隆攝)

世新大學等6校為招陸生，向陸方承諾課程不涉「一中一台」引發爭議；如今此事件持續延燒，傳出全國有近半的大專院校皆有簽署類似承諾書，教育部決議將進行清查。對此，國民黨立委賴士葆昨(4)日就於臉書發文，表示自己20年教授生涯，深深了解教授們最痛恨政治干預校園，而執政黨卻傾全力對大學祭出撻伐追殺令，直嘆台灣已進入綠色恐怖之下的新威權統治。

針對近日的承諾書風波，賴士葆昨於臉書指出，民進黨傾全黨之力，從總統府、行政院、到教育部皆「砲口一致」對各大學祭撻伐追殺令，令他相當驚訝；賴認為此舉不但讓大學校園「遑遑不可終日」，這樣的高壓、高度管制手段，更幾乎得罪了全部的大學。

賴士葆進一步提到，可笑的是，民進黨政府強調大學學術自由不可箝制，卻做出與其理念背道而馳的事情；賴稱幾個大學所簽的承諾書，「既完全沒有違反兩岸人民關係條例，也沒有違背教育部引用的33之3條『合作內容不得違反法令規定或設有政治性的內容』。」卻被解讀成「一中承諾書」，真是「欲加之罪何患無辭」。

話鋒一轉，賴士葆憂心地認為，台灣已經進入一個綠色恐怖新威權統治，即使是學界也無法倖免；他表示，陸生來台交流，本是美事一樁，如今整個社會卻瀰漫著對中國不友善的氛圍，加上又不承認九二共識，「乾脆全面禁止陸生來台，免得校園動輒得咎。」

最後，賴士葆直言，教育部不該隨著爆料立委起舞，而是該好好正視少子化所造成的大學招生困境；他感嘆，台灣除了意識形態攻占社會版面，鮮少見到政府於民生層面真正地幫助百姓，「這是全民的悲哀。」

(中時電子報)