凍齡港姐為愛守戒 保23年豪門婚姻長長久久

吳婉芳與胡家驊鶼鰈情深。(取自東網)

55歲香港富商胡家驊日前驚傳在睡夢中逝世，妻子吳婉芳哀痛現身送丈夫最後一程的身影，令人不捨。吳婉芳當年競選香港小姐，一舉拿下亞軍、最上鏡頭與才藝獎，正當事業起飛之際，她選擇公開與富二代胡家驊戀情，並在愛情長跑7年後嫁入豪門，婚後淡出演藝圈，專心相夫教子。

或許有人為錢嫁入豪門，但絕不是吳婉芳，港媒就報導，胡家驊在交往時曾給她一張附卡，但凡事靠自己的吳婉芳很少用這張卡，但卻很珍惜它，因為吳婉芳知道這張卡背後代表意義。

與胡家驊交往7年、結婚23年，為了維持這長達30年的感情，吳婉芳付出不少努力，小心守戒。一是戒高調，為了不讓自己成為焦點影響夫家，寧願減少曝光率，過著低調生活；二是戒隨便，她曾有一段時間不敢穿牛仔褲到中環與不敢在路邊吃魚蛋，就是怕一不小心又被偷拍上了媒體版面。

吳婉芳與胡家驊情牽30年，育有2子1女，兒女個個跟父親當年一樣優秀，就讀英國一流大學。如今胡家驊走了，吳婉芳在悲痛之下，仍不忘請五名喇嘛到家中超渡，就是希望丈夫能一路好走。

(專題報導)