赴韓失聯女疑涉詐騙案 江父痛哭曾力阻 沒想到一語成讖
情人節赴韓卻失聯的19歲台灣江姓女子，驚傳是涉及電話詐騙案遭韓國警方逮捕，江爸爸直到記者致電才獲悉，語氣顯得慌張失措，喊冤說女兒可能是被利用了，希望台灣外交部能幫忙，趕快讓女兒回台。
江爸爸說，女兒去年底才滿18歲，這是第一次出國，出國前就有再三告誡，不能做違法的事，遇到狀況趕緊去警察局，當時他聽聞女兒一去就是3個月，不免往壞的地方想，擔心被詐騙集團利用，沒想到一語成讖。
「我也是第一次遇到這種事情，真的不知道該怎麼辦！」江爸爸語氣慌張，強調女兒涉世未深，當時還曾力阻女兒出國，擔憂如果真的涉及不法，會在當地伏法、還是被遣送回台、抑或送到大陸，他都沒頭緒，只希望外交部能盡量幫忙，讓一家人團圓。
外交部對此表示，韓國警方通知我駐韓國代表處，失聯的鄧姓及江姓女子，因涉電信詐騙案業，分別於2月14日及15日被捕。韓國警方目前正進行相關調查，未來將在韓接受司法審判，駐韓國代表處將持續關注本案，並就近提供必要協助。
(中時)
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