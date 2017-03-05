外交部證實 赴韓失聯2台女扯上電信詐騙案被捕

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江母泣訴女兒赴韓後即音訊全無，淚眼拜託大家幫忙協尋。（蔡依珍攝）

19歲哈韓江姓女子赴韓後失聯，外交部證實同行的鄧女和江女，涉及電信詐騙案，先後在14日及15日被捕，未來將在韓國接受審判，駐韓國代表處將持續關注，並就近提供必要協助。

19歲江女赴韓失聯，江母泣訴女兒告知要赴韓遊學3個月，情人節抵韓後還有報平安，隔天起Line和臉書訊息都未讀未回，半個月來音訊全無，她擔憂手機不離身的愛女遭遇不測，向警方報案，並製作協尋海報廣發，希望各界能幫忙找回愛女。

案件爆發後劇情急轉直下，韓國警方今通知我駐韓國代表處，失聯的鄧姓及江姓女子，因涉電信詐騙案業，分別於2月14日及15日被捕。

韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓接受司法審判，駐韓國代表處將持續關注本案，並就近提供必要協助。

(中時)