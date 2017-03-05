外交部：失聯2台女在韓涉電信詐騙被捕

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外交部晚間表示，南韓警方已通知我駐南韓代表處，失聯的鄧姓及江姓2名台灣女生因涉電信詐騙案業分別於2月14日及15日被捕。

外交部指出，南韓警方目前正進行相關調查，未來將在南韓接受司法審判。駐韓國代表處將持續關注本案，並就近提供他們必要協助。

(旺報)