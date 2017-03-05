2台女赴韓失聯 因涉電信詐騙遭捕

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2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，2人因涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。

其中一名女性江芸儀的母親日前表示，女兒要前往韓國遊學3個月，上月14日抵達韓國報平安後就失聯，家人相當擔心，因此請外交部協助。

外交部表示，韓國警方通知我駐韓國代表處，失聯的鄧姓及江姓國人因涉電信詐騙案，分別於2月14日及15日被捕。駐韓國代表處將持續關注本案，並就近提供必要協助。1060305

(中央社)