在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
南韓媒體報導，2月14日以打工度假入境南韓後與家人失聯的台灣少女江芸儀，經警方查證結果，在南韓參與電話詐欺案，目前已被京畿道北部警察廳逮捕羈押。
南韓「聯合新聞通訊社」4日23時12分發出的消息指出，江芸儀於2月14日入境南韓之前，曾告訴她母親說「要去韓國找工作」，孰料她抵韓打電話向母親報平安後，即與家人失去了聯繫。
報導稱，江芸儀的母親於2月25日向台灣外交部求援，駐韓國台北代表部便向南韓警方申報了江女失蹤並要求協助查尋。
據報導，經查證，抵韓的江女並不是失蹤，而是參與電話詐欺案於2月15日被被京畿道北部警察廳逮捕羈押。
另外，與江芸儀一起來韓的另一台灣少女，則於2月14日以涉嫌電話詐欺在京畿道軍浦被警方逮捕羈押。
南韓警方透露，對於被逮捕拘留的人中，實在很不容易查尋特定人士，在調查案件過程中，查獲她們是被報失蹤的台灣兩少女。1060305
(中央社)
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