幸福人壽前董座鄧文聰3.5億交保 史上第二高
幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空資產127億多元，一審被判28年，併科罰金9億，鄧因患有重度睡眠呼吸中止症，去年曾在看守所發病送醫，鄧聲請交保，高院日前裁定鄧交保3.5億元，限制出境、出海，每天須向警局報到2次。
鄧文聰保證金3.5億元，金額是史上第2高，目前鄧妻張淑絹仍在籌錢，高院表示若籌不出保釋金，就延押2月。
鄧文聰與另名幸福前董事長黃正一，被控在海外質押公司資產，共掏空127億250萬元，特偵組2015年4月1日聲押鄧，鄧一度獲1000萬元交保，經特偵組抗告後，北院重裁羈押。
去年6月，台北地院依保險法背信罪、洗錢罪重判鄧徒刑28年，併科罰金9億；黃徒刑9年6月，併科罰金2億。
案經上訴，鄧日前向高院聲請具保停止羈押，指他自前年4月遭羈押迄今，他罹患重度呼吸中止症持續加劇，看守所並無足夠醫療設備措施、人力，他持續羈押恐有危及生命風險。
高院認為，鄧涉嫌重大，羈押原因依然存在，且其犯行造成幸福人壽鉅額財產損失，嚴重危害國家金融秩序，但鄧確自2015年4月2日遭羈押迄今超過1年10月，羈押時間甚長。
另鄧患有重度睡眠呼吸中止症，容易因夜間缺氧造成心血管收縮猝死，他去年8月28日凌晨，曾因呼吸中止症發作，致呼吸困難掙扎，經同舍獄友發覺立刻以呼吸器對準其口鼻並喚醒，狀況才好轉。
由於全案涉及境外犯罪，目前司法互助程序向境外取證部分，瑞士尚未回覆，司法互助曠日廢時，認為鄧若能提出高額保證金等其他措施，即可替代羈押。
因此高院裁定鄧若提出3億5000萬保證金，加上以限制出境、出海及限制住居，分別於每日上午8至10時、下午7至9時之間，各至大安警分局敦化南路派出所報到，即停止羈押。若籌不出保證金，即應繼續羈押。
(中時)
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