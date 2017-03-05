全明星賽好無聊 NBA徵求意見改善

戴維斯在明星賽中灌籃，沒有任何人試圖阻擋。(美聯社資料照)

今年的全明星賽除了使用新投票制度以外，比賽內容乏善可陳，失誤不斷的灌籃大賽和索然無味的東西對抗賽，讓這一年一度的慶典顯得黯淡無光。特別是壓軸的大賽比數飆到192-182，打破去年紀錄成為史上最高得分。

2014年，東區明星隊狂轟163分，這是明星賽60年以來首度單隊飆破160分。而在去年，西區明星隊居然又砍了196分，黃蜂隊「一眉哥」戴維斯豪取52分，打破張伯倫高懸55年的紀錄，即使下屆明星賽突破200分也不意外。「字母哥」阿提托康波比賽中灌了12次籃，其他球員也是不停地玩空中接力，讓東西對抗賽比灌籃大賽還更像灌籃大賽。

聯盟總裁席爾佛認為球員根本沒有認真比賽，他考慮加強競爭的強度，「我們將會對比賽做出改變，不至於像季後賽那樣緊繃，但起碼要讓球員真的在打球。」下屆明星賽將於重鎮洛杉磯舉行，席爾佛對此高度重視，他甚至考慮過一些瘋狂的點子，例如比三分線更遠的「四分球」，終場前在半場出手的「十分球」。

席爾佛與球員工會主席保羅討論過後，保羅也贊同提升競爭強度，以增加明星賽的可看性。然而辦法並非這麼容易想出來，席爾佛決定集思廣益，公布他的信箱Adam@NBA.com，希望各方幫忙提供意見。

(中時電子報)