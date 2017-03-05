全明星賽好無聊 NBA徵求意見改善
今年的全明星賽除了使用新投票制度以外，比賽內容乏善可陳，失誤不斷的灌籃大賽和索然無味的東西對抗賽，讓這一年一度的慶典顯得黯淡無光。特別是壓軸的大賽比數飆到192-182，打破去年紀錄成為史上最高得分。
2014年，東區明星隊狂轟163分，這是明星賽60年以來首度單隊飆破160分。而在去年，西區明星隊居然又砍了196分，黃蜂隊「一眉哥」戴維斯豪取52分，打破張伯倫高懸55年的紀錄，即使下屆明星賽突破200分也不意外。「字母哥」阿提托康波比賽中灌了12次籃，其他球員也是不停地玩空中接力，讓東西對抗賽比灌籃大賽還更像灌籃大賽。
聯盟總裁席爾佛認為球員根本沒有認真比賽，他考慮加強競爭的強度，「我們將會對比賽做出改變，不至於像季後賽那樣緊繃，但起碼要讓球員真的在打球。」下屆明星賽將於重鎮洛杉磯舉行，席爾佛對此高度重視，他甚至考慮過一些瘋狂的點子，例如比三分線更遠的「四分球」，終場前在半場出手的「十分球」。
席爾佛與球員工會主席保羅討論過後，保羅也贊同提升競爭強度，以增加明星賽的可看性。然而辦法並非這麼容易想出來，席爾佛決定集思廣益，公布他的信箱Adam@NBA.com，希望各方幫忙提供意見。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。