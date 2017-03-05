湯米佩吉自殺身亡 〈I’ll Be Your Everything〉成絕響
1990年以抒情神曲〈I’ll Be Your Everything〉霸佔排行榜的美國歌手湯米佩吉（Tommy Page），美國時間３月３日被發現自殺身亡，得年46歲。根據名記者麥可瑪斯托（Michael Musto）一篇已刪除的臉書文章透露，湯米與憂鬱症搏鬥多年，《告示牌》隨後證實了他的死訊。
湯米年僅20歲就以自己創作的〈I’ll Be Your Everything〉奪下告示牌單曲榜冠軍，俊俏的外型更是當時的少女殺手。湯米在亞洲受到極大歡迎，1992年的《A Friend To Rely On》專輯中，還特別收錄了與葉倩文合唱的〈Im Always Dreaming Of You〉。
在表演獲得莫大成功的湯米，後來毅然決然放棄了舞台，進入紐約大學知名的史騰商學院就讀，畢業後成為知名的唱片公司主管，是包括「年輕歲月」合唱團、艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、麥可布雷（Michael Buble）等知名歌手的幕後推手。
湯米已低調出櫃，死後留下他的先生與３名子女。
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(中時)
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