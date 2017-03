湯米佩吉自殺身亡 〈I’ll Be Your Everything〉成絕響

↑湯米佩吉退居幕後後,成為傑出的唱片公司高層主管。(取材自網路)

↑湯米佩吉以俊俏外型和甜膩唱腔擄獲歌迷的心。(取材自網路)

1990年以抒情神曲〈I’ll Be Your Everything〉霸佔排行榜的美國歌手湯米佩吉(Tommy Page),美國時間3月3日被發現自殺身亡,得年46歲。根據名記者麥可瑪斯托(Michael Musto)一篇已刪除的臉書文章透露,湯米與憂鬱症搏鬥多年,《告示牌》隨後證實了他的死訊。

湯米年僅20歲就以自己創作的〈I’ll Be Your Everything〉奪下告示牌單曲榜冠軍,俊俏的外型更是當時的少女殺手。湯米在亞洲受到極大歡迎,1992年的《A Friend To Rely On》專輯中,還特別收錄了與葉倩文合唱的〈Im Always Dreaming Of You〉。

在表演獲得莫大成功的湯米,後來毅然決然放棄了舞台,進入紐約大學知名的史騰商學院就讀,畢業後成為知名的唱片公司主管,是包括「年輕歲月」合唱團、艾拉妮絲莫莉塞特(Alanis Morissette)、麥可布雷(Michael Buble)等知名歌手的幕後推手。

湯米已低調出櫃,死後留下他的先生與3名子女。

中時電子報提醒您,自殺解決不了問題,給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995;生命線協談專線:1995

(中時)