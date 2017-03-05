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NBA》又破紀錄! 騎士單場25顆三分球

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厄文
騎士隊厄文(右)投籃，老鷹隊霍華伸手阻擋。(美聯社)

火箭隊去年12月創下了單場命中24顆三分球的聯盟紀錄，不過騎士隊4日在新加盟的射手柯佛幫助下，全隊一同轟進25記三分球，射垮柯佛的前東家老鷹隊，創下例行賽新紀錄，詹姆斯投進6球是全隊之冠，厄文投進5球。

老鷹禁區有「魔獸」霍華坐鎮，但對騎士的外線猛攻一籌莫展，騎士隊7名球員總計投46中25，命中率也勝過火箭隊的紀錄(投61中24)。詹姆斯還在底線演出一記超高難度的側移後仰三分球，幾乎是怎麼投怎麼進。除此之外，季後賽單場25記三分球的紀錄亦是由騎士隊去年5月對戰老鷹(又是老鷹)所創下。

騎士隊官方推特製作了一張紀念圖，列出每位球員的三分球命中數。受傷缺陣的「神經刀」史密斯沒有參與到這場盛會，去年騎士在季後賽創紀錄的25顆三分球，史密斯個人就貢獻了7球，他預計於兩周後歸隊。

(中時電子報)

騎士
騎士隊單場轟進25顆三分球。(摘自騎士官方推特)

文章來源：@cavs

中時電子報體育專頁
關鍵字：騎士三分球史密斯老鷹
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