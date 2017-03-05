杜拜網球錦標賽 莫瑞捧回2017年首冠

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英國名將莫瑞今天在杜拜網球錦標賽（Dubai Tennis Championships）男單決賽，以6-3、6-2輕取西班牙選手佛達斯柯，贏得他的2017年首座冠軍，也是生涯第45冠。

這是男網排名世界第1的莫瑞（Andy Murray）首度在杜拜封王。莫瑞先前曾於5年前的男單決賽，向瑞士名將費德勒（Roger Federer）俯首稱臣。

名列大會頭號種子的莫瑞今天僅花73分鐘，就擺平非種子球員佛達斯柯（Fernando Verdasco）。莫瑞贏球後表示，「終於能在此間贏球，當然很棒。首度捧回冠軍盃，感覺非常棒。」

今天勝出後，莫瑞與男網排名世界第35的佛達斯柯交鋒的生涯對戰紀錄，成為13勝1負。1060305

(中央社)