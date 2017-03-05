全球「最不痛苦」國家 台灣竟排第6
彭博新聞以通膨率和失業率調查全球65國的2017年痛苦指數（Misery Index）展望，「最不痛苦」國家預期排名台灣第6，今年痛苦指數5.2，較去年大幅進步10名。中國第14名，痛苦指數6.4，
「最不痛苦」國家泰國稱冠，在於特殊的就業計算方式，失業率約1%，痛苦指數僅2.6。第2至第5名分別為新加坡、瑞士、日本及冰島，丹麥第7，以色列第8，南韓第9，香港第10。和去年的「痛苦指數」排行相比，香港、台灣、荷蘭、中國、厄瓜多爾和俄羅斯改善最大，都下降9個百分點以上。
「最不痛苦」國家預期排名中國第14，痛苦指數6.4，作為世界第二大經濟體，前景看來會更好。美國則排第17，痛苦指數7，在幾個地方都比中國差。
「最痛苦」國家排名，委內瑞拉由於國內的政治和經濟問題，通膨率更高達492％，連續3年奪冠。第2至第8分別為南非、阿根廷、希臘、土耳其、西班牙、烏克蘭、塞爾維亞。公投決定脫歐的英國，英鎊已逾30年來的最低水平，推高了進口成本，加劇通貨膨脹。價格增長乏力。因此今年的痛苦指數從第46名上升至第44名。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。