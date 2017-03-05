全球「最不痛苦」國家 台灣竟排第6

我要評比

觀光相關產業公會去年9月舉行「百萬觀光產業自救大遊行」，以「要生存、有工作、能溫飽」為訴求，要政府提出因應對策。（資料照片，陳信翰攝）

彭博新聞以通膨率和失業率調查全球65國的2017年痛苦指數（Misery Index）展望，「最不痛苦」國家預期排名台灣第6，今年痛苦指數5.2，較去年大幅進步10名。中國第14名，痛苦指數6.4，

「最不痛苦」國家泰國稱冠，在於特殊的就業計算方式，失業率約1%，痛苦指數僅2.6。第2至第5名分別為新加坡、瑞士、日本及冰島，丹麥第7，以色列第8，南韓第9，香港第10。和去年的「痛苦指數」排行相比，香港、台灣、荷蘭、中國、厄瓜多爾和俄羅斯改善最大，都下降9個百分點以上。

「最不痛苦」國家預期排名中國第14，痛苦指數6.4，作為世界第二大經濟體，前景看來會更好。美國則排第17，痛苦指數7，在幾個地方都比中國差。

「最痛苦」國家排名，委內瑞拉由於國內的政治和經濟問題，通膨率更高達492％，連續3年奪冠。第2至第8分別為南非、阿根廷、希臘、土耳其、西班牙、烏克蘭、塞爾維亞。公投決定脫歐的英國，英鎊已逾30年來的最低水平，推高了進口成本，加劇通貨膨脹。價格增長乏力。因此今年的痛苦指數從第46名上升至第44名。

(中時電子報)