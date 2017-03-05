研究：不聽話的孩子 長大更富有

每個孩子都是寶，對爸媽而言，也怕遇到孩子不聽話。（達志影像／shutterstock提供）

經濟壓力大、台灣少子化現象日趨明顯，很多家庭最多只生二個，有的甚至只有獨子、獨女。話說每個孩子都是寶，對爸媽而言，也怕遇到孩子不聽話、挑食、頑皮、頂撞大人等行為。怕小孩從小養成不好習慣，長大難適應複雜的社會生活。然有研究發現，其實小時候不聽話的孩子，喜歡打破常規的他們長大後還比從小比守規矩的小孩更富有。

爸媽先別煩憂，孩子們會有自己的未來！科普網站《Spectrum News》報導，小時候不聽話的小孩未必「大未必佳」，相反的，他們可能會有更突出的表現。近來一份發表在《發展心理學》期刊（Developmental Psychology）上的研究指出孩童個性、習慣差異與未來表現有極大的影響力。

資本主義社會下，家庭的經濟狀況、父母的教育程度與職業都會影響孩子的發展與未來。在富裕家庭中成長的小孩，可能求學上的都是貴族學校、能受較好的教育。

為此，研究人員探訪了逾700多名孩子的家庭背景，及他們本身性格特質，如這孩子個性較聽話、做事循規蹈矩，或是常常挑戰父母、老師權威等反骨性格。從這些受試者12歲兒童期追蹤至其成年、甚至到中老年的52歲情況，藉此長達40年研究數據分析其的收入水平與事業發展。

研究發現，如排除了父母的 IQ、教育程度、社經因素等影響，這群受試者成年後，收入較高、事業表現較為出色者，大多是年少時期被公認為較叛逆、反骨的那群孩童。他們顯著的特質是不太遵守常規，有時還會為了自己的意見與爸媽、師長頂撞，也就是那群被認為「不聽話的孩子」。

當然研究結果不能通用於任一個體，然如已故的蘋果（Apple） 創辦人賈伯斯（Steve Jobs）小時候也是父母眼中的叛逆小孩。據悉，小學老師為了「誘拐」兒時賈伯斯寫作業，還要買糖果、獎金當作獎勵。然長大後的賈伯斯發揮了極大的創意與想法，開發了數種科技產品、改變了世界與未來！

除孩童本身個性，父母師長對於孩童的成長期也佔了絕大關鍵！研究人際關係的專家April Masini建議，父母最好讓孩子知道，什麼樣的場合與情況之下，提出自己的意見比較好，並要讓牠們能瞭解，當一個喜歡挑戰成年人權威的「麻煩」小孩，會有什麼影響與發展會比較好。

(中時電子報)