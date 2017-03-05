Adidas「破短跑紀錄就送一個島」結果紀錄真的被破了...

飛毛腿新秀John Ross打破40碼短跑紀錄。(摘自NFL官方推特)

運動大廠阿迪達斯(Adidas)數日前提出一道大手筆的賞格，只要任何NFL新秀打破了40碼短跑(約36.6公尺)的紀錄，就贈送他一個私人島嶼！40碼短跑是NFL最重視的數據之一，長期以來的紀錄均由跑衛與外接員所壟斷。

美式足球強調起跑速度與改變方向的能力，因此40碼短跑比100米或50米的速度更加重要，目前的紀錄是紅雀隊跑衛克里斯強生(Chris Johnson)所保持的4.24秒。在阿迪達斯祭出重賞以後，一位叫做羅斯(John Ross)的新秀外接員在4日打破了這個紀錄，他的快腿跑出了4.22秒！

這下子阿迪達斯沒話說了，不過羅斯還是拿不到他的小島，因為阿迪達斯的條件是「破紀錄時必須穿著阿迪達斯的跑鞋」，這個要求很合理，然而羅斯當時穿的是NIKE的球鞋，因此他的大獎當然也就泡湯了。

ESPN指出這個大獎可能並不划算，因為得獎者必須自付稅金，這筆帳算起來應該很大。阿迪達斯也附註，如果不想要小島的話，可以折成100萬美元的現金，但即使是這麼高的賞格，最後還是讓羅斯被NIKE給拉走了。

(中時電子報)