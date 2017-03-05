WBC》瞧不起經典賽？「雷神」辛德加說...
身為棒球的發源國與經典賽的東道主，美國對於經典賽總是提不起勁。大都會強投「雷神索爾」辛德加(Noah Syndergaard)頗不屑地說：「我完全不會介意錯過經典賽，根本沒有名人堂選手和世界大賽贏家會去打經典賽。」
辛德加只以職業球隊為先，他強調：「我是大都會的球員。」《紐約時報》指出，抱持這類心態的球員不在少數，即使每一屆經典賽的決賽都是在美國本土舉行，但球員們對經典賽興趣缺缺，連帶影響大賽熱度與球迷的觀戰意願。
經典賽反而更像是海外國家的較勁，日本隊卯足全力擊敗勁敵古巴與南韓，奪下首兩屆冠軍，多明尼加則打敗波多黎各在上屆封王；美國隊至今沒有拿過獎牌，最佳成績只是在第2屆獲得第4名。美國隊總成績10勝10負，剛好5成的勝率，被《紐約時報》形容為這種尷尬情況的最佳寫照。
大聯盟主席曼佛雷德說：「經典賽成功的關鍵在於我們是否有派出最好的球員，我們這次已經在參賽名單上有很大的進展。」這次美國隊的陣容大幅提升，足與中美洲和日本隊抗衡。但由於用球數限制，比賽的關鍵在於投手群，而世界大賽的強投從不會出馬，紐時也點名至少10位身體健康的王牌級投手沒有參戰。
其中「虎王」韋藍德被美國隊教練李蘭給勸退，最厲害的薛爾瑟則因手指受傷退出，印地安人的安卓米勒願意出賽，讓球迷擔心得不得了。因為投手責任重大，受傷的機率也比野手高出很多，使得徵召大咖難上加難。
紐時指出，海外國家隊都盡力找回旅美球星助陣，包括「老朋友」王建民與陳用彩都分別在中華隊與中國大陸陣中，而大聯盟球團依舊以162場例行賽把球員綁得死死的。對於將在2020年重返奧運的棒球，屆時美國隊的陣容更成問題。
(中時電子報)
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