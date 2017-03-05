《全球星期人物》女神變農婦 走過中年危機的伊莎貝拉羅塞里尼

伊莎貝拉羅塞里尼年輕時曾是一時的名模及演員（左），中年之後開始了自己的農場生活（右）。（圖/The Fram）

伊莎貝拉羅賽里尼。（圖/美聯社）

伊莎貝拉為蘭蔻拍的香水廣告。（圖/）

歲月的痕跡是不少女星最大的敵人，知名演員伊莎貝拉．羅塞里尼（Isabella Rossellini）就是最好的例子，模特兒出身、在好萊塢立足的她，曾經是鎂光燈追逐的焦點、最高酬勞的代表，然而她的風光人生卻在她的中年戛然而止，身為連續14年知名化妝品牌蘭蔻的代言人，卻因「太老」而被換掉、片約也不再找上門，風光的事業瞬間墜如谷底。不過好在面對中年危機的她中找到了出路，她建立了自己的農場，洗盡鉛華從事自己熱愛的動物行為研究，並重新在好萊塢適應了中高齡的角色，儘管從女神變成了農婦，卻也讓她活得更加精彩。

伊莎貝拉出身演藝世家，她的父親是義大利知名導演羅伯托·羅塞里尼（Roberto Rossellini），而她的母親則是瑞典知名女星英格麗．褒曼（Ingrid Bergman），知名作品有《北非諜影》、《真假公主》等，還獲得了3座奧斯卡以及美國電影協會評選「百年來最偉大女演員」第4名。也因為母親的知名度讓伊莎貝拉從小便活在鎂光燈的矚目之下。

英格麗褒曼是瑞典最著名的女星之一。（圖/美聯社）

英格麗褒曼所演的北非諜影是不少人心中的最經典好萊塢電影之一。（圖/美聯社）

68屆的坎城影展用英格麗褒曼的經典微笑做為海報來紀念她。（圖/美聯社）

然而伊莎貝拉的首份工作並不是從事演藝工作，而是選擇在義大利RAI電視台擔任駐紐約的記者。直到她28歲時才開始了她的模特兒生涯，充滿古典美又精緻的臉孔，也讓她成為知名化妝品蘭蔻(Lancôme)的形象代言人，雙方合作了長達14年之久，她也為蘭蔻奠定了化妝品形象。另外，她也擔任了杜嘉班納（Dolce&Gabbana）化妝品推出以後的第一位代言人長達10年之久。

伊莎貝拉為蘭蔻拍的廣告。（圖/網路照片）

伊莎貝拉為蘭蔻所拍的廣告。（圖/網路照片）

伊莎貝拉作為出色的模特兒也在當時和許多知名攝影師合作，甚至在巴黎現代藝術博物館的「女人的畫像」展覽中，皆是以她為模特兒的攝影作品為展覽照片，也讓整個1980年代簡直成為她的黃金年代，不但曾經出現在50個國家超過500種的雜誌封面上、還是當時全球價碼最高的模特兒之一。

伊莎貝拉在電影藍絲絨中飾演一名有性被虐待傾向的女歌手。（圖/影片截圖）

而伊莎貝拉在模特兒界打響名號之後，接著在1979年時轉向電影界發展，並在1986年時主演了轟動一時的電影《藍絲絨》（Blue Velvet），她在片中飾演一名有性受虐傾向的女歌手，全裸的精彩情慾演出，充分詮釋出了大衛．林區的詭譎、黑暗的電影風格，也讓眾人看到她不僅繼承了母親的美貌，還有和母親一樣驚為天人的演技。

伊莎貝拉和男主角kyle maclachlan在電影藍絲絨中展現驚人演技。（圖/影片截圖)

伊莎貝拉和藍絲絨男主角kyle maclachlan參加電影30週年紀念活動。（圖/美聯社）

而伊莎貝拉也因電影《藍絲絨》和導演大衛．林區（David Lynch）墜入愛河，可惜只情牽4年便分手了。 在此之前伊莎貝拉曾有過兩段婚姻，第一段是在1979年和知名導演史柯西斯（Martin Scorsese）結婚， 史柯西斯曾執導過《華爾街之狼》、《神鬼無間》等電影，不過兩人的婚姻僅維持了4年。之後伊莎貝拉也和現在的微軟設計經理、前模特兒威德曼（Jonathan Wiedemann）結婚，並產下一女伊雷莎（Elettra Rossellini Wiedemann）。

伊莎貝拉和大衛．林區因戲結緣而相戀。（圖/美聯社）

伊莎貝拉女兒伊蕾莎也是因為一位模特兒，並且也接下母親的衣缽成為蘭蔻的代言人之一。（圖/美聯社）

伊莎貝拉風光的演藝生涯卻在她的中年遇上了危機，在1996年時做為她事業成功象徵的蘭蔻代言人，被蘭蔻以「妳太老了」為由給撤換了，之後電影片約也漸漸不找上門，伊莎貝拉在好萊塢的作品逐漸減少，只好轉往小螢幕發展。而她事後也坦言在那個年紀演什麼都很尷尬，不夠年輕來演年輕女孩，但也沒老到可以演老婦人、祖母或女巫，甚至說「片商想雇用我也很難」。

伊莎貝拉拿著母親英格麗的照片。（圖/美聯社）

在演藝事業上的挫折讓伊莎貝拉開始重新思考自己的人生，她最後竟選擇擺脫明星的光環，回歸田園當農婦，她在紐約長島買了大片土地，開始了她的農場生活，她在農場內種植蔬果及飼養動物，並為當地的店家供貨，而快樂的農場生活也曾讓她表示：「沒什麼事情比得上我的小雞待在一起來得快樂」，而培養出興趣的伊莎貝拉，甚至決定為此回歸校園進修相關知識，她最後也在紐約大學完成研究動物行為的學位。

伊莎貝拉和女兒在農場種菜、養雞。（圖/The Farm）

伊莎貝拉和女兒在農場種菜、養雞。（圖/The Farm）

同時，伊莎貝拉並沒有放棄自己對電影事業的熱愛，她也成為了一位編劇，自己寫劇本並製作成短片，她在2005年時完成了首部自編自演的影片《我的父親100歲了》(My Dad is 100 Years Old)，以此紀念自己的導演父親羅伯托·羅塞里尼。

伊莎貝拉在電影翻轉幸福中，飾演女主角珍妮佛．勞倫斯的父親勞勃狄尼洛的女朋友（坐者）。（圖/美聯社）

伊莎貝拉（最右）和歷屆的蘭蔻代言人一起出席蘭蔻的週年活動。（圖/美聯社）

走過中年危機的伊莎貝拉曾在近期的訪問中，大方表示自己在45歲到60歲之間的確沒有戲可以演，不過如今已經64歲的她，卻沒有為自己的年華老去而無法釋懷，她在田園中找到自己的新生活，同時持續她所熱愛的電影事業，近年來她也漸漸開始回歸大螢幕演出老年角色，像是她在2015年的電影《翻轉幸福》中，出演了女主角父親的女友。至於讓她紅極一時的蘭蔻，也在去年和她重新簽約，讓她時隔30年後回鍋擔任代言人。這一切彷彿否極泰來，也讓眾人看到這些年來，她用傾國傾城的美貌、驚為天人的演技、鍥而不捨的精神以及淡薄名利的樂觀心態，始終在演藝產業中大放異彩。

(中時電子報)