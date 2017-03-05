今多雲到晴 晚起偶雨 明冷氣團南下轉濕冷

今白天各地多雲到晴。(取自中央氣象局)

今日各地及金門大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及馬祖、澎湖有局部短暫雨，南部沿海地區及午後西半部山區亦有零星短暫雨；晚起鋒面接近，北部地區及金門轉為有局部短暫雨的天氣。

而明日受到鋒面通過及大陸冷氣團南下，預計在下周一到周三的時候，中部以北的地區會有陣雨出現，到時在整天的感受上較為濕涼，提醒大家出門要注意保暖，並且記得攜帶雨具。

溫度方面，今天清晨各地低溫約在攝氏16至18度上下，白天高溫北部及宜花約24、25度上下，中南部及台東可達26至28度。而到了明天，北部溫度會下滑至14度左右。

至於在今天空氣品質方面，雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康)，金門、馬祖、中部及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)