NBA》科爾批明星賽是笑話 格林說給錢最有效

勇士隊教練科爾(右)批評球員不認真看待明星賽。(美聯社資料照)

一年一度的全明星賽成了大咖球星玩樂嬉鬧的場所，比賽打得宛如灌籃大賽，空中接力一個接一個。西區明星隊教練科爾跟他的勇士隊員討論了這個問題：「現在的明星賽簡直是個笑話，球員們得嚴肅一點才行。」

科爾告訴ESPN說，這是球員之間的同儕效應，「一切都是球員自己的問題，他們很多人只想耍酷，如果你身在其中卻認真防守，反而會感到內疚。我建議他們去看1985年明星賽的影片，他們沒有激烈的肉體碰撞，但是打得很認真。我認為讓比賽保持在75%的競爭狀態是恰當的，但我看現今的比賽只有10%競爭熱度，這令人難堪。」

聯盟老總席爾佛正傷透腦筋該如何改變這個現象，甚至提出「四分球」「十分球」的創意。勇士神射手柯瑞說：「十分球不好吧，會讓比賽更像笑話，不過四分球的點子似乎不錯。」對於柯瑞來說，他平日很多三分球其實已經在四分球的距離了，騎士隊詹姆斯則是在今年明星賽的投進了一顆半場出手的「十分球」。

勇士後衛湯普生說：「我們怕受傷，而且缺乏贏球的動力。也許聯盟可以提高打贏明星賽的獎金？像是1輛車子之類的當做大獎，這應該會有用。」前鋒卓雷蒙格林百分之百贊同湯普生的看法，他說：「多給點錢吧，我是認真的，保證有效。」目前的情況是打贏的球隊只會多分到一點點錢，讓球員連守都懶得守。如果聯盟讓勝敗兩方的獎金有更大差距，也許會激起球員的好勝心。

(中時電子報)