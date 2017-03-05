想要成功 要先告訴自己不會成功？
許多人不斷尋求成功的法則，但其實你知道嗎，一項最新研究實驗中發現，當人們感覺到他們佔優勢時，其實反而更容易洩氣而無法達成目的。這篇最新研究，發表在《個性與社會心理學雜誌》。
史丹佛大學的研究團隊在一系列實驗中發現，來參加記憶比賽的參賽者們，在比賽早期具有領先優勢的時候，他們能學到更多內容，可相反的，當他們自認為佔優勢時，在之後的遊戲中，他們學到的內容會更少。事實也確實如此，許多參賽者們也都表示，一開始他們覺得自己會贏。
而透過另一項「捐書」的統計實驗中也顯示，若要比較兩所學校學生捐書的數量，且在只提醒一間學校的學生「我們學校捐書率比往年最高的時候低10%」的情況下，則收到提醒的學校學生捐書參與率，與平均每人捐書的數量會得到提升，甚至還會比沒收到提醒的學生多一倍。
意即若想要達到目標，則要時刻提醒自己，專注、設法完成比現階段更高的標準，如此才能保有動力，步步邁向成功。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。