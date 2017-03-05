想要成功 要先告訴自己不會成功？

若想成功，要先想著不會成功？ (達志影像/shutterstock提供)

許多人不斷尋求成功的法則，但其實你知道嗎，一項最新研究實驗中發現，當人們感覺到他們佔優勢時，其實反而更容易洩氣而無法達成目的。這篇最新研究，發表在《個性與社會心理學雜誌》。

史丹佛大學的研究團隊在一系列實驗中發現，來參加記憶比賽的參賽者們，在比賽早期具有領先優勢的時候，他們能學到更多內容，可相反的，當他們自認為佔優勢時，在之後的遊戲中，他們學到的內容會更少。事實也確實如此，許多參賽者們也都表示，一開始他們覺得自己會贏。

而透過另一項「捐書」的統計實驗中也顯示，若要比較兩所學校學生捐書的數量，且在只提醒一間學校的學生「我們學校捐書率比往年最高的時候低10%」的情況下，則收到提醒的學校學生捐書參與率，與平均每人捐書的數量會得到提升，甚至還會比沒收到提醒的學生多一倍。

意即若想要達到目標，則要時刻提醒自己，專注、設法完成比現階段更高的標準，如此才能保有動力，步步邁向成功。

(中時電子報)