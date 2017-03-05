英標準人壽和安本資產 證實洽談合併
英國標準人壽集團（Standard Life）和安本資產管理集團（Aberdeen Asset Management）證實，雙方正洽談全股票合併事宜，合併交易總值據稱高達110億英鎊（135億美元）。
法新社和英國廣播公司（BBC）報導，此舉將創設出管理總值6600億英鎊全球資產的數一數二金融業者。
兩集團發表聲明說，「標準人壽和安本的董事會證實，他們正在討論可能全股票合併事宜。」
聲明又說：「這項可能合併代表著一項絕佳機會，充分利用標準人壽和安本的聯合實力，創設出一個世界級投資業者。」
「金融時報」（Financial Times）報導稱，這項合併交易可能總值約110億英鎊，按照可能合併條件，安本股東將擁有合併後集團的33.3%股權，標準人壽股東則握有其餘66.7%股權。
兩集團的聲明說，標準人壽董事長格林斯通（Gerry Grimstone）將擔任合併後集團的董事長，安本董事長透頓（Simon Troughton）則會成為他的副手。1060305
(中央社)
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