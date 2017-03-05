粉紅好浪漫！新北10處杜鵑花秘境大公開
春暖花開！淡淡的三月天，正是出遊好時機！三月到來不禁讓人想起來李白的詩詞:「蜀國曾聞子規鳥，宣城還見杜鵑花。一叫一回腸一斷，三春三月憶三巴。」詞句雖淒美，卻也讓後人知道歷代詩人是多麼欣賞杜鵑花。想看美麗杜鵑花嗎？新北市有10處賞花秘境，不用舟車勞頓，只要搭公車、捷運或騎Youbike，就能欣賞美麗的春天風景囉！
在新北市杜鵑是常見的灌木，全台杜鵑花苗約有7成產自新北市的金山及萬里，通常種植於分隔島、公園或是山野，隨處都能見其美貌，尤其杜鵑花開時，布滿整個山頭惹人喜愛，人們也以杜鵑花為吉祥如意和幸福美好的象徵。
杜鵑的種類多樣，在新北市最常種植的就屬烏來杜鵑、平戶杜鵑及小葉杜鵑，花色有白、紅、粉紅、紫等，因杜鵑花開起來較為大朵且密集，且較好照顧，常是種植灌木的首選，目前在新北市可見到較多杜鵑的地點為三芝、石門、金山、萬里、平溪、石碇、汐止、新莊、永和及烏來等區域。
目前花況一天比一天更美，預計可持續到4月底，愛花的民眾可在臉書搜尋「賞花賞螢快報」粉絲團可以更清楚的掌握各區即時花況，歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各種開花資訊及照片，希望繼續提供民眾更即時、更詳盡的新北市賞花情報。
(中時電子報)
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