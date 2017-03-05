長了黴菌的玻璃器皿 竟能賣台幣47萬

玻璃器皿是盤尼西林發現者、蘇格蘭生物學家弗萊明(Alexander Fleming)博士所有。(美聯社)

看似不起眼的東西，若背後有著巨大歷史意義，其身價自然水漲船高。

英國拍賣行近期賣出了一個已經乾燥黴菌樣本的破裂玻璃盤，賣出的金額是12500英鎊(約台幣475000)，也讓外界好奇，不過就是個長了黴菌的玻璃器皿，怎麼還可以拍得高價？

原來這玻璃器皿是抗生素盤尼西林（又名青黴素）發現人、蘇格蘭生物學家弗萊明(Alexander Fleming)博士所有，上頭的手寫註釋正是弗萊明的筆跡，而這玻璃盒子，據傳是最先被用來製造盤尼西林的黴菌。

1928年9月3日，弗萊明發現了世界上第一種抗生素盤尼西林，這有助於開啟抗生素時代。1945年，他與弗洛里和錢恩因為對盤尼西林的研究活動獲諾貝爾醫學獎。據估計，弗萊明的發現大約拯救了八千萬至兩億人。

(中時電子報)