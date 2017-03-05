文字與身體書寫！【為你朗讀】用舞蹈訴生命熱情

日本《涌田悠短歌集1》。（牯嶺街小劇場提供）

舞者在舞台中旋轉、用身體的韻律訴說一段段感人的故事！即使沒有對白，台下的觀眾也能感受到舞者的熱情、劇本的溫度、在藝術世界裡，沒有什麼是不可能的！文本能交織成不同版本、記錄人與人的邂逅、用生命演繹的歷史！

由身體氣象館—牯嶺街小劇場所策畫的「為你朗讀」，自2013年首度舉辦後，今年邁入第六屆，除了持續推波在地新銳劇作者並開拓亞洲文本連結之餘，本屆更以「身體—空間—亞洲文本」作為專題，聚焦於身體的表述性，透過身體—文字的書寫及相互參照，探掘多重語彙被清晰響亮誦讀出來的可能！

同時本屆為了擴大更多觀賞經驗的網絡，以過去五屆辦理實驗的經驗，特別策劃了【劇本出走】文本—空間展，以展覽形式，將「文本—朗讀表演—閱讀空間」這三個環節推向更有機的深化連結，慢嚼作品以不同型式呈現所帶來的感官品味。秉持跨界實驗，多元形式的【為你朗讀】，將持續在當代的社會脈絡中，豐富你那些關於朗讀的各種想像與實踐。

習》-（圖為【為你朗讀II】《為坐下的人唸一次繪本》。（牯嶺街小劇場提供）

身體朗讀的可能性，與大時代風貌報告劇

「身體」為本的朗讀會是什麼樣的風貌？為本屆活動揭開序幕的，是邀請來自日本東京的兩位編舞家涌田悠、石井丈雄，他們分別代表的20與30世代將同台演出，展現各自的生命及舞蹈經驗揉合。

涌田悠WAKUTA Haruka，將每天感受的種種以短歌留存下來，學習短歌的同時，意識到短歌與舞蹈有其相似之處，例如引發「無謂之中見價值」的思考。以身體朗讀的短歌作品，這次將呈現《涌田悠短歌集1》。

而近年以歐洲為發展基地的石井丈雄Ismaera ( ISHII Takeo )所帶來《歡迎光臨》，讓流竄於日常生活中再稀鬆平常不過的問候語，一旦與「肢體語言」展開「對話」後，究竟是成為相互對照的關係，還是相互拉鋸、撞擊或抵消的狀態？

身體朗讀的在地生產，則是邀請了臺灣少數獲得美國舞譜局認證的曾瑞媛教授，主持「閱讀舞蹈」工作坊，以主題撰寫（motif writing）的舞譜系統，帶領學員一齊試驗以舞蹈作為書寫／閱讀文本的方式，用身體為你朗讀。工作坊最後將公開呈現演出，與觀眾共同探索如何閱讀舞蹈！

北京《向雪松的故事》。（牯嶺街小劇場提供）

【為你朗讀ⅤI】演出期程：2017/03/17(五)~04/22(六)

【劇本出走】展覽期程：2017/03/14(二)~04/30(日)

演出地點：牯嶺街小劇場二樓藝文空間

(中時電子報)