川普指稱遭監聽 歐巴馬發言人反駁

美國總統川普指稱，他在去年大選前曾被歐巴馬政府監聽。（圖/取自美聯社）

美國總統川普昨(4)日指稱，他在去年大選前曾被歐巴馬政府監聽，對此指控，美國前總統歐巴馬的發言人立即出面否認。

川普4日通過社交網站說：「剛得知奧巴馬在（我大選）勝選前在川普大廈進行了竊聽。什麼都沒發現。這是麥卡錫主義！」他說：「這是尼克森/水門事件。」

川普這一說法隨後受到歐巴馬發言人凱文·劉易斯的反駁，他在一份聲明中說：“歐巴馬政府的一項重要規定就是白宮官員從不干預任何司法部領導的獨立調查。”

據美國媒體報道，目前，雙方都未對己方說法提供事實根據。

(中時電子報)