3月5日各報頭版要聞

重點要聞

●美國人權報告：台灣歧視外勞、陸配

美國國務院3日公布「2016年各國人權實踐報告」，有關台灣部分指出，外籍勞工權益受剝削的情況，仍是美國對台灣人權問題的主要關切事項。這些外勞包括家事外勞及外籍漁工在內；報告也指出，外籍和大陸配偶，在台灣遭歧視。

●在美接受CNN專訪 馬英九：美挑戰一中 台灣不會受益

前總統馬英九在美國有線電視新聞網（CNN）3日播出的專訪中表示，「一中政策」是美中關係基石，一旦受到挑戰，將導致嚴重後果，對台灣也沒有好處。當馬英九提到蔡英文總統時，還稱蔡為「我們的總統」。

●傳30校簽承諾書 教部重申沒報備就違法

外傳至少有30所大學為延攬陸生簽署承諾書，教育部昨強調，各校提供陸生承諾書若未報備就算違法，依《兩岸關係人民條例》可處以1至50萬元罰鍰。成大校長蘇慧貞不滿表示，教育部應先搞清楚大學到底哪裡違法？學校不可能放棄自己的尊嚴，世界的大學本來就應尊重學生各自不同的政治信仰。

重點要聞

●女模命案 惡女見屍裝哭 兇手緊咬小三是主謀

陳姓女模遭性侵勒斃案，承辦警方昨透露，兇手程宇就訊時坦承預謀犯案，並指是女友梁思惠策劃性侵劫財，警方研判梁女是這起令人髮指的兇案主謀，梁女則矢口否認涉案，檢方昨以殺人等罪聲押兩人獲准。警方並透露，蛇蠍女梁女被帶到現場找屍體時，竟驚呼：「怎麼會這樣？」還佯裝哭泣，事後證明她全程在場目擊兇案，警方說：「她的表現太假掰、太冷血了！」

●離譜護理師 po病患開顱照 稱「看到大腦 粉激動」挨批不尊重

太誇張，病患做開顱手術，竟被護理師偷拍po網。台北醫學大學附設醫院一名護理師日前在個人IG貼出患者接受開顱手術時臉部朝下的照片，還寫道「第一次看到大腦，心情還粉是激動著」。北醫昨天證實確有此事，台北巿衛生局表示，將約談北醫，若涉違法洩露病人隱私，最重罰款25萬元，醫病團體痛批「太不尊重患者」。

●降血脂藥「冠脂妥」竄偽藥 全台57萬人服用 批號MV503中標

全台逾57萬人在吃、去年健保給付最多的降血脂藥「冠脂妥」 驚爆偽藥流出！食藥署昨宣布，去年10月出廠、批號MV503的「冠脂妥」，部分是偽藥，但尚未掌握偽藥數量和流向，已要求醫療院所和藥局停止供應該批號藥物，患者若持有應停止服用。醫師說，患者依醫囑每天吃1顆冠脂妥，通常1個月內壞膽固醇可降40%，若降不到20%， 恐是吃到偽藥。

重點要聞

●台語瀕危 30年後滅亡？

台語是瀕危語言？文化部昨舉辦「國家語言發展法草案」首場公聽會，多位與會者指出，廿與卅歲世代的年輕人，會聽、說台語的不到五成，憂心台語「卅年後會滅亡」。他們呼籲成立台語電視台、台語發展委員會、台語教學老師改專職聘任。

●國民黨黨魁之爭 各陣營都主張 拉近黨和立院黨團距離

國民黨主席選舉競爭激烈，為爭取號稱「黨內最大票倉」的立院黨團支持，各黨主席擬參選人陣營紛紛主張，當選後將加強與「民意最前線」的立院黨團溝通，甚至也不排除讓黨團幹部「內造化」，實際與黨結合。

●美人權報告：蔡政府女閣員比率 20年新低

美國國務院三日公布二○一六年度各國人權報告，台灣方面最主要的人權問題為剝削外籍勞工、家暴以及官員貪腐等問題；在「選舉與政治參與」方面，報告提到女性在蔡英文政府的內閣比率，只有約百分之十四，是一九九七年以來新低，遭到性別平權人士批評。

重點要聞

●中國擴武 今年軍費4.5兆

中國軍費年年成長，中國全國人大會議發言人傅瑩昨天指出，今年中國國防費增長的幅度是七％左右。以中國去年國防預算九千五百四十三億元人民幣估算，今年將突破一兆元人民幣大關，是我國今年國防預算的十四倍，中國軍費成長的速度令人咋舌，也勢必增加我國防安全上的壓力。

●南韓扒手王栽了 5人行竊全落網

南韓的祖師爺級扒手李泰相，三次來台試身手都滿載而歸，卻惹惱台灣警方，這回李泰相挑選一流的「推擋手、刀片手」，組成五人扒手精銳團，前天搭機來台打算好好搜刮一頓，昨在一○一大樓再次施展扒技時，台北市刑大肅竊組已黃雀在後，將五嫌一網打盡。

●18％退場年限 軍公教將一致

對於軍人年金改革的修法方向，據透露，在總統府國家年金改革委員會的溝通下，國防部已可接受軍人十八％優存利率的改革方案將比照年改會所提公教人員改革腹案，也就是未來支領月退金的軍公教十八％的調降幅度與退場年限將一致，即最晚六年退場，第七年起歸零，也不排除退場年限再提前。

(中時電子報)