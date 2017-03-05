大里民宅深夜火警，3人就醫

大里新仁路二段１５７巷一處3樓民宅5日凌晨兩點傳出火警，消防救護人員趕赴現場救援。（馮惠宜翻攝）

消防人員到場時發現屋主48歲弟弟自行挑出，兩手有撕裂傷。（馮惠宜翻攝）

台中市大里區新仁路二段157巷一處3樓住宅，今（5日）凌晨2點多傳出火警，消防人員獲報後趕往搶救，當場發現屋主48歲的弟弟自行逃出，其雙手有傷燙傷及撕裂傷，被消防救護人員送到中山附醫救治，消防隊也在3樓處另救出55歲陳姓屋主及15歲女兒，均意識清楚，唯有輕微嗆傷，都送往大里仁愛醫院救治。

經了解，屋內共住有5人，包括屋主夫婦及一對兒女，還有屋主的弟弟，消防人員到場時屋主妻子、兒子已先逃出，屋主弟弟則隨後破窗逃出被送醫，屋主和女兒也在被救出後送醫，3人均無大礙。

(中時)