美國歌手湯米裴基疑自殺身亡

上世紀90年代的美國偶像派男歌星湯米裴基（Tommy Page）驚傳疑似自殺身亡，享年46歲。

1970年5月24日出生於美國新澤西州的歌手湯米裴基，年輕出道時，俊俏外型廣受歌壇矚目與歌迷喜愛，加上是創作型歌手，被推崇為才貌兼具的藝人。

他的成名曲包括1988年出版的A Shoulder To Cry On，曾擠進美國告示牌（Billboard）排行榜，還有就是另首單曲I'll Be Your Everything，1990年4月14日更榮登排行榜第1名，其他如When I Dream Of You，也有不錯成績。

他是昨天被友人發現身亡，據親友表示，湯米裴基是自殺，不過詳細死因仍待確定。1060305

(中央社)