日本愛媛縣自行車隊由台中出發體驗環島

日本愛媛縣自行車隊，今天由台中市出發體驗6日環島挑戰！台中市觀光旅遊局長陳盛山（右）於府前廣場主持出發儀式，為車隊加油打氣。（陳世宗攝）

日本愛媛縣為與台中市共同推廣自行車休閒旅遊及促進雙方觀光交流！今日特派遣由官方和民間共同組成的「愛媛自行車環島挑戰團」，從台中出發體驗6日環島挑戰。台中市政府觀光旅遊局為歡迎該車隊到訪，由局長陳盛山於府前廣場主持出發儀式，為車隊加油打氣，預祝挑戰成功；並為「0K台灣．台中出發」宣傳。

陳盛山指出，愛媛縣的島波海道被譽為騎行者的聖地，是由台中在地產業巨大工業及捷安特自行車協助打造，市府與有榮焉，尤其兩年一度的「島波海道國際單車節」，國內也有許多單車愛好者特地前往參加。

陳盛山說，自行車是台中市發展體育及觀光活動的重點項目，中市有享負盛名的單車產業和自行車專用道，市府每年也會舉辦0K臺灣．臺中自行車嘉年華活動。去年活動特別邀請香港旅遊業者團、國際媒體團及日本大分縣組團前來觀摩交流，將台中市打造成單車友善的「鐵馬城市」。

陳盛山表示，除「愛媛自行車環島挑戰團」外，愛媛縣知事中村時広及松山市市長野志克仁，將於3月8日抵達台灣加入環島挑戰團，並於3月10日騎乘至台中；市府將在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦歡迎儀式，當天愛媛縣政府也將在本市辦理觀光推廣會，為雙方交流奠定基礎。

觀旅局強調，去年日本前來台灣的旅客超過200萬人次，台中國際機場將與名古屋中部國際機場正規劃簽訂姊妹機場，並將原本兩地的包機對飛升級為「定期包機」；加上台中市將陸續舉辦2018世界花博、2019東亞青年奧運及2020國際蘭展等國際級盛會，台中觀光人次將大幅度增長，國際觀光交流也將更形密切。

(中時)