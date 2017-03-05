張敏寵小10歲「夫君」 爆花積蓄幫開公司

張敏被爆擁小10歲男友。（圖／翻攝網易娛樂）

49歲的張敏淡出螢光幕多年，日前卻因替信義威風拍攝封面宣告復出，轟動兩岸三地娛樂圈！不過她復出原因也被挖出，據悉是因投資與婚姻都挫折，沒想到昨張敏接受訪問時，卻說自己「從沒結過婚」，也被爆出有新歡，她更為愛痴狂，有傳她花了大把積蓄替新歡開公司，壓力才會這麼重。

張敏復出的原因被起底，被爆經商失敗，婚姻路上也受創，怎知她昨日接受香港《蘋果日報》時，她卻說自己從來沒有結過婚，今年還曾在網上po出與新歡的照片，當時張敏還稱對方「夫君」，但據悉她的新歡小他10歲，是名製作人，可經濟狀況欠佳。

就有傳張敏寵愛「夫君」，不僅帶他一起環遊世界，更花了一大筆錢幫他開公司，力捧他當老闆。只是張敏雖被質疑是經濟狀況出問題才復出，但也有爆料人透露其實她就算投資失利，存款還是很夠，毋須煩惱。

(中時電子報)