李克強：堅持一個中國和九二共識

中國第十二屆人大第5次會議今日召開，談到今年對台政策，中國國務院李克強表示，要深入貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，維護「九二共識」共同政治基礎，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。堅決反對和遏制「台獨」分裂活動，絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。要維持推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。兩岸同胞要共擔民族大義，堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福和美好明天。

(工商)