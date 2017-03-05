陸政府報告：兩岸同胞要共擔民族大義
大陸全國人大5日開幕，國務院總理將發表政府工作報告，關於報告的涉台部分，報告指出，「我們要深入貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，維護九二共識共同政治基礎，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。堅決反對和遏制台獨分裂活動，絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去。」
報告還提到，「要持續推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。」
報告還指出「兩岸同胞要共擔民族大義，堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福生活和美好明天。」
(旺報)
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