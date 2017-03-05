劉亦菲透視裙看秀 無PS照臉腫仙氣退散
Dior 2017秋冬時裝秀3日在巴黎登場，不少明星都是座上賓，大陸女星劉亦菲也受邀出席，不過穿著裸色透視裙的她，網友評價兩極，臉圓加上無腰身，讓網友大呼仙氣退散了。
劉亦菲因空靈外型，被冠上「神仙姐姐」稱號，這次她出席時裝秀，選擇多層次穿搭，上身穿黑色短版皮衣，下身則是裸色透視薄紗裙內搭牛仔褲，不過這身打扮卻引來網友狠批，對於她的時尚風格難以接受。
除此之外，她還被網友曝光無PS照片，臉看起來顯得圓潤，而且正面看沒有腰身，讓網友都說「仙女好像又胖了」，不過仍有不少人稱讚她膚質很好，認為她只是因為時差，臉才看起來有些水腫。
(中時電子報)
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