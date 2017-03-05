驚蟄日白天好天氣 晚鋒面冷氣團接續到

我要評比

今天是24節氣中的「驚蟄」，意謂迎接春天來臨；不過，中央氣象局預報，白天各地好天氣，晚起將有鋒面接近開始降雨，明天起到8日受冷氣團影響，北部、東北部溼冷。

氣象局說，今天白天全台溫暖，適合出遊，北部及宜蘭、花蓮高溫約攝氏24、25度，中南部及台東可達26至28度。

不過，晚上隨著鋒面接近，天氣將轉變，深夜北部地區開始降雨，且雨區會逐從北往南擴展。

氣象局預測，明天到8日，受鋒面通過及大陸冷氣團影響，北部、東北部溼冷，其他地區有局部短暫雨，早晚氣溫也低。

這波冷氣團北部感受較明顯，低溫約13度、東北部14度、中部15度、其他地區17到19度，白天高溫北部、東北部高溫不到20度，其他地區仍可達20度以上。1060305

(中央社)