星期人物》揹債生病被騙錢一次來 方季惟的無怨人生

人生經歷大起大落，方季惟談起來雲淡風輕，到現在50了，她清秀亮麗依舊。(圖/方季惟提供)

「如果讓我遇見你，而你正當年輕，用最真的心，換你最深的情….」，唱這首「怨蒼天變了心」時，長髮飄飄的方季惟才20出頭，初出道幾年就紅透半邊天，不但歌紅人更紅，這首歌正是她和周星馳拍「上海賭聖」的成名曲。不到一年，老天爺開了大玩笑，生病、被騙錢、揹債，人生從顛峰一瞬間跌入谷底，方季惟卻從未有怨。

20多歲出道即發行唱片，歌紅人紅的方季惟，卻因生病而讓大紅人氣跌落谷底。(圖/方季惟提供、翻攝)

@癌症開刀被誤會，淡定走過20年

很久前就想採訪方季惟，她的人生境遇真的太特別，對五年級歌迷來說，總覺得心中有個謎團未解，而且一定要聽到方季惟親口說才算。多年後終於見到30年就是「軍中情人」的方季惟，最近她剛從印度參佛回來，雖然已從青春玉女演到媽媽和商場女強人的角色，但那一雙清純電眼依然沒變。方季惟帶著一臉燦爛的笑容，不像五十歲歷盡滄桑的女人，她的外號還是和以前一樣叫「小孩」，那是家人為她取的，也是她一直以來最原始的個性。

方季惟篤信佛法，對人生際遇看淡，身心都輕靈。(圖/方季惟提供)

方季惟從小喜歡接觸佛法，也曾受出家堂姊的影響，一度想出家，至今宗教仍是她身心靈最重要的那一塊。談到過去的挫折，她輕笑著說，「其實我一直很正面在過人生，沒有怨誰」。雖沒有怨，但有些流傳20多年的誤解，她要親口說明。1992年才拍完「上海賭聖」沒多久，就發現身體狀況不好，連續到長庚、台大檢驗多次，證實是「甲狀腺濾泡癌」初期，要動刀切除，治癒率僅5%。

方季惟當紅時，身體出了大狀況，卻讓人氣一落千丈，身心都遭逢巨大考驗，但她依然以燦爛笑容樂觀面對。(圖/本報系資料照片 陳素貞攝)

甲狀腺濾泡癌那件事，讓她的歌唱生涯起了很大的變化，她和唱片公司解約。當時長庚、台大醫生都檢查，醫師怕有壓力，希望她不要對外說病情，國外也曾有知名歌星因開刀失聲，不能再唱歌。因為知道事情太嚴重，方季惟不敢讓爸媽知道，只讓當兵的弟弟休假來醫院陪同，沒想到開刀前，卻湧來了大批記者，醫院和她都嚇了一跳，連爸媽都是看了報紙才跑來醫院，爸爸進醫院時假裝不在意，還笑著和她說話，沒想到離開病房後，爸爸卻跑步躲開人群在一旁大哭。

開刀前方季惟還在替家人還債，想休息一年、兩年就要復出，沒想到公司卻一直迴避問題，後來手術成功了，她卻要獨自面對被媒體誤會以癌症來抄作新聞，負評不斷，人氣也急轉而下。當時她不太明白為何會變成這樣，直到後來她去大陸發展時，看到一張「方季惟癌症告別專輯」，才知道真的是啞吧吃黃蓮，生病的事被人利用炒作，讓她在病痛復出後，只能接受演藝生涯幾乎中斷，必須費力重新來過。

就是一雙電眼和天真笑容，再加上迷人嗓音，方季惟天生有紅的條件。(合成圖/方季惟提供、翻攝)

當紅的方季惟是賣座保證，唱片一出就造成轟動。(圖/方季惟提供、翻攝)

離開原本唱片公司後，她才發現自己的唱片「成績非常好」的真相，方季惟想到剛紅時上通告，主持人胡瓜很訝異她唱片賣得這麼好，卻還在搭公車趕通告。那時她被唱片公司洗腦，以為唱片公司把唱片推得好，而不是她受歡迎。直到換到金瑞瑤的金點唱片公司，和梁朝偉成師兄妹後，才開始拿到合理的簽約金，讓她感覺到原來自己這麼受歡迎，以前兩萬元的唱片酬勞，到金點一下漲了快十倍。

開刀前她演「上海賭聖」，還唱了國語版主題曲「怨蒼天變了心」，從演戲到唱歌幾乎沒拿到錢，後來才知道，原本唱片公司和電影公司老闆拿了上百萬，雖然一路被騙到大病後才知道，但她還是覺得老天還是對她很好，後來在金點唱片出三張唱片，把該賺的錢都賺回來了。

@紅歌星還擺地攤、跑警察

「小孩」是方季惟的小名，嚴格說起來算是童星出身，她五歲時，就拍了「阿華田」廣告，從小就為爸爸償債，小學三年級就開始在西門町太平洋飯店唱歌，因為長得胖胖圓圓很可愛，很多人送紅包，還有人丟雞腿上台，她看到雞腿就特別開心。

從不過問家裡的事，只知道家裡三不五時就有人半夜來敲門索債，媽媽帶著她拍廣告、登台唱歌，行有餘力之際，還跟著爸媽夏天賣紅茶、綠豆湯，冬天賣熱桂圓茶，也常常跑給警察追。

走紅後的方季惟依舊孝順，不論唱片造型或是私底下為人處事，都謙虛低調，是玉女明星的典範。(圖/方季惟提供、翻攝)

直到她出唱片紅了之後，為了還家裡的債務，趕通告不是弟弟騎摩托車接送，就是搭公車，她連置裝費也捨不得花。為了追錢，方季惟晚上還照樣去賣紅茶，被眼尖的歌迷認出，叫了一聲方季惟，她嚇得立刻搖手否認。因為知道爸爸為朋友背書，欠下九千萬的鉅款，讓原本還不錯的家庭，一夕間變成賣房賣地還債，再加上當年有票據法，擔心爸爸欠債坐牢，她和媽媽拼命賺錢，即使如此，她還是很快樂，從小就是不要命的樂天派。

她以宗教的大愛面對人生的境遇，生病就面對，還很開心可以休息了，家裡的債還完了，也就放下了。方季惟說，那段時間是辛苦一點，對她來說，難過的不是追錢，而是人性的這一塊曾令她傷心，爸爸笑她是傻子，她說自己不傻只是慢熟。以前太忙，沒有時間陪父母，正好在休養這段時間陪他們，而為了調養身體，她去學中醫，去香港考了中醫執照，還有就是研究佛學，也做義工幫助別人。

方季惟剛完成了印度佛法路程之旅，醉心在宗教聖地中。(圖/方季惟提供)

方季惟非常重視家人，與父親父女情深。 (圖/本報系資料照片 陳素貞攝)

@親自送爸爸走最後一程 更懂生死

因為信佛教知道如何面對人生最後里程，方季惟爸爸在要離世前，知道日子不多了，和她說自已可能只活到十月，要女兒八月帶他去日本佛國之旅，孝順的方季惟就陪他到日本各廟宇做早課，爸爸還和她談到，日本墓碑很簡單大方，感覺比較不恐怖，從日本回來沒多久，爸爸就發病了，也把身後事交給她處理，很放心的走了。方季惟喜樂地說，生病時的爸爸雖然很痛苦，卻還常故意逗他們笑，他用他的人生告訴我，人就是要懂得放下，所以她為爸爸寫了「順走天星」這首歌，來懷念已在天堂的爸爸。

Box:方季惟小檔案

生日：1967年3月11日，50歲

本名：葉純華

出生地：臺北市萬華老街

學歷：協和美工即是學校風雲人物；學生時代即是曲棍球國手。

經歷：歌星、演員，1988年初出道即走紅歌壇，票選軍中情人第一名，第一張唱片即迅速走紅。1992年因「濾泡癌」住院開刀引發假病危風波，復出後繼續出唱片和演戲至今。

成名作品：《悔》、《夜夜抱著歉意入眠》、《怨蒼天變了心》、《想你想到夢裡頭》歌聲和人都以清甜取勝；1991年當紅時，香港製作人向華勝相中進軍香港，擔任周星馳電影《賭俠II之上海灘賭聖》台灣版女主角，並演唱主題曲，當年度加入新藝寶與王菲等錄合輯。

(中時電子報)