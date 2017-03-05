陸建成世界最大鑽井平台 高37層樓！

「藍鯨一號」鑽井平台猶如一座海上城堡。(圖/中國財經頻道)

「藍鯨一號」內部的結構精密且複雜。(圖/中國財經頻道)

俯瞰「藍鯨一號」，該平台總長117公尺、寬92.7公尺。(圖/中國財經頻道)

中國大陸自主設計的鑽井平台「藍鯨一號」在近期命名交付，它的規模是目前世界上最大，從船底到鑽井架頂端有37層樓高，造價達7億美元（約217億新台幣）。

據大陸央視財經訊，中集來福士公司建造的鑽井平台「藍鯨一號」在完工後終於對外公開，透過畫面可以看到這座海上龐然大陸，猶如一座城堡。該平台之所以取名「藍鯨」，寓意它將成為代表人類海工領域最高科技水平的平台。

資料顯示，這座「藍鯨一號」的平台總長117公尺、寬92.7公尺、高118公尺，最大作業水深3658公尺，最大鑽井深度15240公尺，是目前全世界作業水深、鑽井深度最深的半潛式鑽井平台，可運用於深海海洋作業。

(中時電子報)