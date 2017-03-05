清泉崗涉毒 427聯隊長下午說明
空軍清泉崗基地發現疑似毒品至今14天，空軍司令部今天下午將在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚將說明聯隊對事件的立場和行政處理方式。
空軍清泉崗基地深陷毒品風暴，20日在營區內發現多包不明白色粉末後，隨即交由台中憲兵隊報請台中地檢署指揮偵辦，經憲指部刑鑑中心初驗不明粉末為二級毒品安非他命類毒品。
軍方對清泉崗基地內2300多名士官兵進行驗尿，有8人尿液複檢報告呈一級毒品嗎啡、鴉片類的陽性反應，台中地檢署檢察官傳訊，8人均稱服用感冒藥。
台中地檢署檢察官在事發後入營現勘，先後發現51包疑似毒品小包粉末，台中憲兵隊持續搜索，在二二八連假前後又再發現2包，目前，空軍清泉崗基地共發現53包疑似毒品。
台中地檢署日前調閱營區部分監視器，自影片中抽絲剝繭，找出相關線索，也調閱相關人等的手機、通聯記錄釐清案情。
國防部長馮世寬、空軍司令沈一鳴在染毒事件發生後，都曾親自到清泉崗了解狀況，今天下午427聯隊長王德揚將親上火線，在空軍清泉崗基地舉行「拾獲棄置毒品」說明記者會，說明聯隊在此事件中的行政處理狀況。1060305
(中央社)
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