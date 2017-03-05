中日海戰假想 日本潛艇伏擊陸航母
隨著中國大陸投入大筆軍費發展軍武，強勢主張東海、南海主權，除首艘航母「遼寧艦」外，自建的001A型航母最快在今年第二季下水。對中國大陸軍力崛起，美國高度警惕，除在太平洋部署兩個艦隊做好衝突準備，更推演戰爭情節。日前，美國《國家利益》雙月刊網站刊文《為何說日中戰爭可能會是終極海戰》，便預測日本潛艇將伏擊中國大陸航母。
該文假想，在未來日中衝突中，兩國海軍將針鋒相對，中國海軍處於攻勢而日本海軍處於守勢。中國派遣三支大型水面力量進入東海，包括一支以第二艘航空母艦(001A型)為主的力量，以及兩支以052D型驅逐艦為主的水面行動部隊。每支力量都會配備052B型和052C型驅逐艦、054A型護衛艦以及056型輕型護衛艦等輔助戰力。還假設會有幾艘093G型攻擊型核潛艇參戰。
日本也出動三支水面力量，一支以排水量2.7萬噸的「加賀」號直升機驅逐艦為主，其他兩支以金剛級驅逐艦為主，跟隨的護衛力量為高波級和秋月級多用途驅逐艦。日方還會在衝突海域附近部署幾艘蒼龍級潛艇。
該文指出，日本海軍進攻手段比較有限，更理想的做法是用蒼龍級柴電潛艇攻擊中方艦隊，尤其是001A型航母。因為中國海軍目前的反潛能力薄弱，因此利用潛艇進行攻擊成功的機會最大。
(中時電子報)
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