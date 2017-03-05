珍芳達自爆幼時遭強姦虐待 「以為自己的錯」

珍芳達日前受訪透露自己幼時遭性侵。（圖／達志影像）

奧斯卡影后珍芳達日前登上雜誌《The Edit》，沒想到卻意外爆料自己在幼年時期遭受強姦虐待的慘況，長大後則曾因不陪老闆上床而被炒魷魚，讓她一度認為「是不是我的錯？」

珍芳達近來和去年奧斯卡影后布麗拉森訪問時，直接告訴對方「我年幼時就遭強姦虐待、也曾拒絕和老闆上床被炒魷魚，我經常想這是我的錯，因為我沒做對的事或說對的話。」

珍芳達更感慨的說，很多年輕女性不知道自己其實被強姦了，還以為只是用了錯的方式說「不」；因此這幾年來她積極爭取女權，更強硬表示「被性侵不是我們的錯，我們被侵犯了，而那是不對的。」

(中時電子報)