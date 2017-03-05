吳德榮：今溫暖舒適 明轉濕冷

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氣象專家吳德榮表示，今西半部天氣晴朗穩定；東半部多雲，有一些零星降雨的機率。明（6日）至週三北台灣轉濕冷，最冷可能給台北市帶來14度左右、沿海空曠區13度的最低氣溫。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新模擬顯示，今西半部天氣晴朗穩定；東半部多雲，氣溫回升，白天溫暖舒適（西半部高溫約在25至27度）早晚偏涼，日夜溫差達10度左右。

明凌晨鋒面抵達，北台灣先轉有雨，東部、東南部隨後也轉為有局部雨，中部地區略受影響、山區的降雨會較明顯；「大陸冷氣團」緊隨南下、氣溫下降，北台灣降幅最大、向南遞減。

週二、三（7、8日）受到陸冷氣團影響，北部、東半部有局部雨，北台灣整天「濕冷」，中部偶爾有局部短暫雨，氣溫也下降，南部仍為多雲到晴，氣溫降幅最小。

週四至週六（9至11日）各地氣溫將逐漸回升，北台灣雖然也略回升，但因雲多、易降雨仍屬偏「濕涼」的天氣。週四及週六水氣稍減，北部、東半部仍有局部短暫雨，週五的水氣增加，降雨較連續、範圍也比較大。1060305

(中央社)