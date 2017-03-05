桃機小捷運更新 ㄇ字型串三座航廈

機場捷運已正式通車，俗稱桃園機場小捷運的航廈電車也將配合第3航廈興建更新系統，根據桃園機場公司規劃，新航廈電車將以ㄇ字型串聯三座航廈，預計第3季招標。

目前桃機的廈航電車是在2003年啟用，分別在航廈南側及北側，管制區內及區外各有一條路線，以平行方式連接第1及第2航廈，採2輛單節車廂24小時運行，行車班距白天2到4分鐘，深夜4到8分鐘。

桃機公司說，現在的航廈電車為日本系統，已使用14年，考量第3航廈完工後的需求，有必要更新系統並重新設計，將以ㄇ字型串三座航廈，並預留空間，將來還可延伸到遠端登機廊廳。

桃機公司說，將來航廈電車主要提供管制區內旅客及工作人員搭乘，管制區外則由機捷提供航廈間往返不扣款服務。

桃機第3航廈工程總經費約新台幣746億元，13個標案將在第2季陸續動工，航廈電車更新案經費約38億元，預計第3季招標。1060305

(中央社)