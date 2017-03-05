日籍旅客掉手機員警熱心送還
台中市政府警察局第六分局西屯派出所副所長劉德芳、警員洪銘偉，於日前接獲報案，1名計程車司機載日本客人至逢甲文華道會館，客人離去時將手機遺忘在車上，便將手機交由警方處理；警方推測失主應該是該會館投宿旅客，順利將手機送還失主。
警方指出，員警至文華道會館周邊尋找，正好看到幾名日籍旅客在旅館大廳談話，便上前詢問是否有人遺失手機，透過現場臺籍友人翻譯，確認就是手機主人，失主當時剛發現手機不見，因為人生地不熟，正焦急地不知道如何是好。
日籍旅客看到警察將手機送回來，覺得非常感動，也大讚臺灣警察好熱心，表示以後會常來臺灣玩。
(中時)
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